Roland Garros 2026 la semifinale Arnaldi-Cobolli in chiaro Binaghi | Gesto di grande sensibilità

La semifinale del Roland Garros tra Arnaldi e Cobolli sarà trasmessa in diretta su NOVE domani alle 19, con prepartita alle 18:30. La partita si giocherà a Parigi e sarà visibile in chiaro. La decisione di trasmettere l’incontro in esclusiva su un canale gratuito è stata definita un gesto di grande sensibilità. La semifinale si svolgerà sul campo centrale del torneo francese.

Parigi, 4 giugno 2026 – La semifinale italiana del Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in tv in chiaro su NOVE domani, venerdì 5 giugno, in diretta da Parigi alle 19 (con prepartita dalle 18:30). Non era mai accaduto che due tennisti italiani si affrontassero in semifinale in un torneo del Grande Slam. Anche la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori, impegnati contro Granollers-Zeballos, sarà trasmessa alle 12 in chiaro su Supertennis TV, oltre che sui canali Eurosport e sulle piattaforme WBD. Roland Garros, semifinale Cobolli-Arnaldi in chiaro. La notizia è stata commentata così dal presidente della Federtennis Angelo Binaghi: “Desidero ringraziare Eurosport e Warner Bros. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland Garros 2026 Semifinale: Arnaldi vs Cobolli | in Diretta su NOVE!

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Roland Garros, semifinale Arnaldi-Cobolli trasmessa in chiaro. Binaghi: “Gesto di grande sensibilità”La semifinale maschile di Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sarà trasmessa in diretta su NOVE, visibile in chiaro.

Quando si gioca Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2026: orario semifinale, tv, streaming, ipotesi in chiaroFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026, la sua prima volta tra i quattro migliori in un torneo dello Slam.

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