Roland Garros 2026 Berrettini | Stufo di dovermi ritirare ma non è l’ultimo torneo che giocherò

Matteo Berrettini ha annunciato di essere stanco di dover rinunciare a tornei a causa di problemi fisici. Il tennista ha dichiarato che, nonostante le difficoltà, non sarà l’ultima volta che prenderà parte a un torneo. La sua partecipazione a Roland Garros 2026 è stata confermata, nonostante le preoccupazioni legate ai recenti infortuni. Berrettini ha sottolineato di voler continuare a competere nonostante le sfide fisiche.

Parigi – “Sono stufo di dovermi ritirare”. Matteo Berrettini deve fare i conti ancora una volta con un problema fisico. Il trentenne romano è stato costretto ad abbandonare il match nei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi (leggi qui). Voce bassa, delusione comprensibile: Berrettini risponde alle domande in sala stampa nella conferenza che chiude una serata amara. “A metà del primo set ho sentito qualcosa mentre ero al servizio. Stavamo lottando, il match era durissimo, non ci ho pensato molto lì per lì. Sono andato avanti, più giocavo e più sentivo fastidio. Ho chiamato il timeout medico, sentivo molto dolore. Ho provato a proseguire ma faceva troppo male”, dice spiegando la decisione “inevitabile e corretta: questo non è l’ultimo torneo che giocherò”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Roland-Garros 2026 - Matteo Berrettini dopo il ritiro: Sono stanco di ritirarmi

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