Il dolore sempre più forte e la resa | il calvario di Berrettini Che promette | Non è stato l’ultimo torneo che giocherò
Dopo una partita difficile, il tennista ha annunciato di aver deciso di smettere di giocare temporaneamente a causa di un dolore crescente. Nel post-gara con un altro giocatore, ha spiegato di aver affrontato settimane complicate e di aver scelto di tornare a casa con il sorriso, anche se ha aggiunto che non sarà l’ultimo torneo a cui prenderà parte. La sua decisione è stata descritta come sofferta.
Una scena già vista tante, troppe volte. La smorfia di dolore sul viso, i movimenti che si fanno più complessi, i colpi più macchinosi perché manca la spinta adeguata, il linguaggio del corpo che esprime sofferenza. Fino all’epilogo scontato, purtroppo. E tristissimo. Il ritiro. Il quarto di finale tutto italiano di mercoledì al Roland Garros tra Arnaldi e Berrettini diventa così l’ultima tappa della via crucis di Berretto, che dopo un torneo straordinario paga di nuovo un conto salatissimo alla cattiva sorte. Tutto accade a metà del primo set, dopo un servizio Matteo avverte una fitta all’anca sinistra: "Ma la partita era dura, non ci ho pensato molto, ho provato a fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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#Berrettini: A metà del primo set ho sentito qualcosa mentre servivo ma la partita era dura, non ci ho pensato molto, ho provato a fare del mio meglio. Più giocavo, più servivo e colpivo dritti, peggio mi sentivo. Provavo ma il dolore era troppo e spero di non av x.com
la Repubblica. . Dopo un primo set combattutissimo e vinto 7-5 in rimonta da Matteo Arnaldi, arriva il ritiro di Berrettini. Il romano chiede ed ottiene un medical timeout nel corso del secondo set per un dolore alla coscia. Quattro game più tardi, evidentemente z facebook
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