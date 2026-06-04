Dopo una partita difficile, il tennista ha annunciato di aver deciso di smettere di giocare temporaneamente a causa di un dolore crescente. Nel post-gara con un altro giocatore, ha spiegato di aver affrontato settimane complicate e di aver scelto di tornare a casa con il sorriso, anche se ha aggiunto che non sarà l’ultimo torneo a cui prenderà parte. La sua decisione è stata descritta come sofferta.

Una scena già vista tante, troppe volte. La smorfia di dolore sul viso, i movimenti che si fanno più complessi, i colpi più macchinosi perché manca la spinta adeguata, il linguaggio del corpo che esprime sofferenza. Fino all’epilogo scontato, purtroppo. E tristissimo. Il ritiro. Il quarto di finale tutto italiano di mercoledì al Roland Garros tra Arnaldi e Berrettini diventa così l’ultima tappa della via crucis di Berretto, che dopo un torneo straordinario paga di nuovo un conto salatissimo alla cattiva sorte. Tutto accade a metà del primo set, dopo un servizio Matteo avverte una fitta all’anca sinistra: "Ma la partita era dura, non ci ho pensato molto, ho provato a fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il dolore sempre più forte e la resa: il calvario di Berrettini. Che promette: "Non è stato l’ultimo torneo che giocherò"

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Temi più discussi: Il tatuaggio di Matteo Berrettini racconta la sua storia: Un giorno questo dolore ti sarà utile; Roland Garros, Berrettini: Non era un fastidio, ma un dolore nuovo all’anca sinistra; Matteo Berrettini sconsolato: Dolore forte all’anca, speriamo per Wimbledon. Sono stanco di ritirarmi; Berrettini: Dolore all'anca, spero di essermi fermato in tempo. Non volevo finire così.

#Berrettini: A metà del primo set ho sentito qualcosa mentre servivo ma la partita era dura, non ci ho pensato molto, ho provato a fare del mio meglio. Più giocavo, più servivo e colpivo dritti, peggio mi sentivo. Provavo ma il dolore era troppo e spero di non av x.com

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