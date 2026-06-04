River City Saga Journey to the West Recensione | Kunio incontra la leggenda cinese in un folle viaggio roguelike

Un nuovo gioco della serie beat ’em up giapponese combina elementi roguelike e la leggenda cinese di Journey to the West. Il protagonista, ispirato a Kunio, affronta un viaggio spericolato attraverso livelli generati casualmente. La meccanica di gioco prevede combattimenti frenetici e scenari variabili, con la possibilità di personalizzare l’esperienza. Il titolo è stato annunciato come un esperimento che unisce la tradizione con un gameplay innovativo.

River City Saga: Journey to the West rappresenta un nuovo esperimento per una delle serie beat ’em up più riconoscibili del panorama giapponese. Dopo aver reinterpretato la storia dei Tre Regni con il classico stile sopra le righe della saga, Arc System Works decide di spingersi ancora più lontano prendendo ispirazione da Viaggio in Occidente, uno dei racconti più importanti della letteratura cinese, trasformandolo però in qualcosa di completamente diverso: una caotica avventura d’azione dove tutti i protagonisti hanno il volto e l’energia inconfondibile di Kunio. Il risultato è un titolo che prova a mescolare tradizione e modernità, mantenendo l’anima dei vecchi River City ma introducendo una struttura più vicina ai roguelike moderni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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River City Saga: Journey to the West - Trailer | PS5

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