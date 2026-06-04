Una rissa è scoppiata in un bar di piazza Garibaldi, coinvolgendo diversi soggetti. Dopo l’episodio, sono stati emessi cinque Daspo, che vietano l’accesso ai locali per un anno. Le forze dell’ordine hanno intervenuto per sedare la situazione e applicare le sanzioni. L’evento si inserisce nel quadro delle tensioni legate alla cosiddetta “malamovida” nel centro cittadino.

La cornice è purtroppo sempre quella della cosiddetta "malamovida" e l’episodio in questione riguarda una rissa esplosa in un bar di piazza Garibaldi. I protagonisti – un egiziano, tre kosovari e una dominicana – oltre ad essere tutti ragazzi di origine straniera sono accomunati dal medesimo provvedimento che il questore di Sondrio, Sabato Riccio, ha ritenuto di adottare nei loro confronti: il divieto di accesso per un anno a locali pubblici o aperti al pubblico e ad esercizi pubblici del "salotto buono" del capoluogo. Lo spiacevole episodio sarebbe iniziato perché un avventore, un egiziano di 24 anni, per futili motivi improvvisamente avrebbe colpito con una testata un altro cliente del locale: questa la scintilla che ha poi fatto divampare il caos completo, finendo per suscitare la reazione da parte di altri soggetti presenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rissa in un bar del centro costa cinque Daspo. Locali vietati per un anno

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Strage dei ragazzi: prima la festa, poi l'inferno di fuoco - 1mattina News 02/01/2026

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5 provvedimenti di divieto accesso ai locali pubblici per rissa in un bar del centro di Sondrio tinyurl.com/e2a35act x.com

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