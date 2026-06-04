Rissa | giovane arrestato ma poi evade Ricercato
Un giovane coinvolto in una rissa è stato arrestato, ma successivamente è evaso. È ora ricercato dalle forze dell'ordine. Durante l'intervento, aveva il volto coperto di sangue e poche ore dopo la vicenda è stata diffusa una foto sui social network. Le autorità stanno cercando di rintracciarlo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o cause dello scontro.
FOLLONICA Aveva il volto completamente ricoperto di sangue. E poi quella foto pubblicata sui social, poche ore dopo la rissa. È stata una notte di violenza scoppiata all’interno di una discoteca di Follonica e culminata con un arresto, una denuncia, feriti da entrambe le parti e, infine, un’evasione dai domiciliari. Il 22enne, originario del Marocco e residente a Follonica, ieri non si è presentato davanti al giudice per la convalida dell’arresto. E quando carabinieri e vigili del fuoco sono andati a cercarlo nella sua abitazione, lui era sparito. Adesso è ricercato e, non appena verrà rintracciato, sarà accompagnato nel carcere di via Saffi. La rissa era avvenuta in una discoteca nella zona di Campi Alti a Follonica la notte di martedì: un ragazzo di 16 anni di Piombino era stato colpito alla testa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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