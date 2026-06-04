Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno Eco Lab | Arte e Natura

Domenica 14 giugno 2026, nella Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, si terrà l’evento “Eco Lab: Arte e Natura”. L’iniziativa coinvolgerà i visitatori in attività che uniscono l’arte e l’ambiente naturale del lago, offrendo un’occasione per esplorare il paesaggio attraverso laboratori e percorsi tematici. La giornata prevede anche momenti di approfondimento e laboratori creativi rivolti a tutte le età.

Domenica 14 giugno 2026 la Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno organizza “Eco Lab: Arte e Natura".L’originale laboratorio, tenuto a cura dell’associazione OFFICINA 30 in collaborazione con Lamasena circolo LEGAMBIENTE, consentirà di unire la creatività al rispetto per l’ambiente attraverso la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno

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