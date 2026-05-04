Posta Fibreno alla scoperta degli anfibi nella riserva

Domenica 10 maggio si svolgerà una passeggiata naturalistica nella riserva di Posta Fibreno, dedicata alla scoperta degli anfibi presenti nell’area. L’itinerario, di circa 2 chilometri, è stato classificato come facile e si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, con ritrovo in piazza San Venditto. I partecipanti sono invitati a indossare scarpe adeguate per affrontare il percorso.

Domenica 10 maggio appuntamento a Fosta Fibreno con la passeggiata alla scoperta degli ANFIBI DELLA RISERVADifficoltà: T (Itinerario turistico di circa 2 Km)Raduno a Posta Fibreno presso Piazza San Venditto alle ore 9:30 con rientro alle ore 12:30 circaAbbigliamentoattrezzatura: scarpe da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Alla scoperta degli anfibi nel Parco Posta Fibreno, “La Magia dell'Acqua e le Meraviglie della Biodiversità”Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica 22 marzo... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Una domenica di sport, amicizia e scoperta: San Giorgio a Liri a Posta Fibreno; L'isola ecologica in centro facilita la differenziata per tutti; Via Pescarola e non solo: molti interventi di manutenzione a Cassino; Bar Coppola, a Cassino inaugurazione in grande stile. Regione Lazio - Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno - facebook.com facebook #Terremoto M 2.1 - Posta Fibreno (FR) 24/04/2026 – ore 22:08 italiane (20:08 UTC) x.com