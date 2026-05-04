Posta Fibreno alla scoperta degli anfibi nella riserva

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio si svolgerà una passeggiata naturalistica nella riserva di Posta Fibreno, dedicata alla scoperta degli anfibi presenti nell’area. L’itinerario, di circa 2 chilometri, è stato classificato come facile e si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30, con ritrovo in piazza San Venditto. I partecipanti sono invitati a indossare scarpe adeguate per affrontare il percorso.

Domenica 10 maggio appuntamento a Fosta Fibreno con la passeggiata alla scoperta degli ANFIBI DELLA RISERVADifficoltà: T (Itinerario turistico di circa 2 Km)Raduno a Posta Fibreno presso Piazza San Venditto alle ore 9:30 con rientro alle ore 12:30 circaAbbigliamentoattrezzatura: scarpe da.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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