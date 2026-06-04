Riscaldamento per la Coppa del Mondo | l’Algeria colpisce tardi per battere l’Olanda

L'Olanda ha subito una sconfitta per 1-0 contro l'Algeria in un match di preparazione a Rotterdam. La partita si è conclusa con la vittoria degli africani, che hanno segnato il gol decisivo nel secondo tempo. L'incontro è stato l'ultimo test prima della partecipazione alla Coppa del Mondo. Nessun altro dettaglio sui minuti o sui marcatori è stato fornito.

2026-06-03 22:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Olanda continua il riscaldamento per la Coppa del Mondo perdendo 1-0 contro l’Algeria a Rotterdam. L’attaccante del Feyenoord Anis Hadj Moussa ha avuto la parola decisiva sul suo stadio di casa con un gol vincente all’86’ quando ha tagliato dentro con il piede sinistro e ha realizzato un tiro brillante. Il portiere del Sunderland Robin Roefs ha esordito come sostituto nell’intervallo mentre l’allenatore olandese Ronald Koeman ha apportato nove cambi durante la partita. L’attaccante della Roma Donyell Malen ha mancato un’occasione d’oro nel primo tempo quando ha tagliato a lato un tiro da distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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