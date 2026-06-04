Il Napoli ha riacceso l’interesse per Richard Rios, centrocampista del Benfica, inserendo una clausola da 100 milioni di euro. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, in cui Rios segnò un gol e fornì un assist, il club partenopeo ha deciso di mantenere alta l’attenzione sul giocatore. La clausola è considerata impagabile e rappresenta una cifra chiave nel contatto.

Il Napoli non molla Richard Rios del Benfica Il Napoli si ricorda bene di Richard Rios, dopo la sconfitta in Champions 2-0 contro il Benfica; il centrocampista colombiano segnò un gol e fornì un assist quella sera. Il Corriere dello Sport scrive che gli azzurri lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti del calciomercato estivo, specialmente se dovesse andar via Anguissa. Scrive Fabio Mandarini: Nell’elenco delle ipotesi al vaglio compare un altro giocatore reduce da una vittoria in coppa contro gli azzurri, Richard Rios. Centrocampista colombiano del Benfica, 26 anni compiuti martedì. Il ds Manna lo ha inserito nella galleria... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Rios torna di moda a Napoli, ha una clausola (impagabile) da 100 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercato PSG, individuato il grande obiettivo per l’estate: ha una clausola da 100 milioni! Regalo in vista per Luis Enrique?

Richard Rios-Roma, il ritorno di fiamma è un muro da 100 milioniRichard Rios-Roma, il ritorno di fiamma è un muro da 100 milioni Richard Rios non ha mai smesso di orbitare intorno a Trigoria.

Si parla di: Napoli, da Rios a Dodò: tutti gli obiettivi di Manna e Allegri; Juventus pista Sorloth | contatti con l’entourage per l’attacco.