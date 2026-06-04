Report Sicurezza – L’Italia e la sfida della sicurezza | digitale impresa e lavoro

Un rapporto sulla sicurezza evidenzia che l’Italia affronta sfide crescenti nel proteggere infrastrutture strategiche, dati e cittadini. La crescente interconnessione digitale aumenta i rischi di attacchi informatici e vulnerabilità. La tutela del lavoro e delle imprese si integra con la sicurezza, mentre le minacce si evolvono in modo rapido. La società si trova a dover fronteggiare rischi globali, rendendo fondamentale un rafforzamento delle misure di difesa e protezione.

La sicurezza è diventata la grande sfida del nostro tempo. Non più soltanto tutela dell’ordine pubblico, ma capacità di difendere lavoro, infrastrutture strategiche, imprese, dati e cittadini in una società sempre più interconnessa, esposta e vulnerabile agli shock globali. Dalla stabilità economica alla protezione delle filiere industriali, dalla sicurezza sul lavoro alla difesa del cyberspazio, oggi la resilienza di un Paese si misura nella sua capacità di prevenire il rischio e governare la complessità. Il numero si apre con la visione integrata di sicurezza e legalità promossa dal Governo Meloni. Il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro richiama la centralità del contrasto alla criminalità e della difesa della legalità come pilastri della coesione sociale e dello sviluppo economico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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