Una Fiat 124 del 1973 ha vinto il concorso d'eleganza tra i borghi della Tuscia. La vettura si è distinta tra le auto d’epoca partecipanti. Durante la competizione, i piloti hanno affrontato ventuno prove cronometrate, con tempi e risultati registrati. La manifestazione ha coinvolto numerosi veicoli storici, con i partecipanti che hanno gareggiato in diverse sessioni di prova. La premiazione si è svolta al termine delle prove, con la Fiat 124 che si è aggiudicata il riconoscimento.

Quale auto d'epoca ha vinto il concorso d'eleganza assoluto?. Come hanno affrontato i piloti le ventuno prove cronometrate?. Quali borghi della Tuscia hanno ospitato il passaggio delle vetture?. Perché il motorismo storico è diventato un motore economico locale?.? In Breve 22 equipaggi hanno percorso 300 chilometri tra il 29 e il 31 maggio.. Vincitori concorso eleganza: Siegfried e Kerstin Gronkowski con Jaguar C-Type del 1952.. 21 prove cronometrate hanno testato la precisione tecnica dei piloti nei borghi.. Sostegno istituzionale di comuni come Sutri, Gallese, Marta e Bagnoregio.. Roberto Ferrari e Antonella Moretti vincono la settima edizione del Raid degli Etruschi a Bolsena. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raid degli Etruschi: la Fiat 124 del 1973 trionfa tra i borghi della Tuscia

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