Un ex carabiniere in pensione dopo 35 anni ha dichiarato di aver continuato a lavorare come una volta, ascoltando la gente nei bar e nelle piazze. La sua attività si è svolta senza particolari cambiamenti rispetto al passato, mantenendo il metodo tradizionale. La sua esperienza si concentra sull’assistenza diretta alla popolazione, senza riferimenti a interventi ufficiali o incarichi specifici. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali operazioni o incarichi istituzionali è stata resa nota.

Cattolica (Rimini), 4 giugno 2026 – “Un carabiniere come quelli di una volta”. Raffaele Eusebi si racconta così. Il neo 60enne – ha compiuto gli anni il primo giugno – oltre al compleanno ha festeggiato anche la pensione. Il congedo dell’ormai ex appuntato scelto con qualifica speciale è arrivato dopo 35 anni di servizio, di cui 27 svolti proprio nella caserma di Cattolica. Originario di Sassocorvaro nelle Marche, non ci ha messo molto a decidere quale sarebbe stata la sua strada nella vita. “Affianco a casa dei miei genitori c’era una caserma e vedevo il via vai delle divise – racconta Eusebi –Da piccolo giocavo a fare il carabiniere”. Così non appena ha spento le 18 candeline è partito per diventare carabiniere ausiliario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaele, carabiniere in pensione dopo 35 anni. “Lavoravo come una volta, nei bar e nelle piazze per ascoltare la gente”

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