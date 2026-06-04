Radici nel cemento in concerto live al Casilino Sky Park

Notizia in breve

Le Radici nel cemento si sono esibite in un concerto live al Casilino Sky Park, portando sul palco musica reggae e ska. La serata ha visto il pubblico riunirsi per ascoltare la band, che ha coinvolto gli spettatori con un repertorio dedicato a questi generi musicali. L’evento ha trasformato il dancefloor in un luogo di festa collettiva, con il pubblico che ha partecipato attivamente alla serata.