Radici nel cemento in concerto live al Casilino Sky Park
Le Radici nel cemento si sono esibite in un concerto live al Casilino Sky Park, portando sul palco musica reggae e ska. La serata ha visto il pubblico riunirsi per ascoltare la band, che ha coinvolto gli spettatori con un repertorio dedicato a questi generi musicali. L’evento ha trasformato il dancefloor in un luogo di festa collettiva, con il pubblico che ha partecipato attivamente alla serata.
Il battito della capitale torna a pulsare a ritmo di reggae e ska. Le Radici nel cemento riabbracciano il loro pubblico per una serata che promette di trasformare il dancefloor in una grande festa collettiva. Con il loro stile inconfondibile, sospeso tra impegno sociale e ironia tipicamente. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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