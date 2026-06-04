Quarto d' Altino in festa sagra con rinomato stand gastronomico
Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 si svolge a Quarto d’Altino la tradizionale sagra con uno stand gastronomico molto frequentato. L’evento si tiene nel centro del paese e vede la partecipazione di numerosi visitatori. Durante le giornate vengono proposti piatti tipici e specialità locali. La sagra si svolge in aree pubbliche e prevede varie iniziative per il pubblico presente.
Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 torna Quarto d'Altino in Festa, uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate. Per due weekend il campo parrocchiale si trasformerà in un punto di ritrovo per famiglie, gruppi di amici e appassionati della buona cucina, con stand gastronomico, musica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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