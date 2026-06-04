Quarto d' Altino in festa sagra con rinomato stand gastronomico

Notizia in breve

Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno 2026 si svolge a Quarto d’Altino la tradizionale sagra con uno stand gastronomico molto frequentato. L’evento si tiene nel centro del paese e vede la partecipazione di numerosi visitatori. Durante le giornate vengono proposti piatti tipici e specialità locali. La sagra si svolge in aree pubbliche e prevede varie iniziative per il pubblico presente.