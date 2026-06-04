Quanto è costato Vlahovic alla Juventus | la cifra è mostruosa

La Juventus ha speso una somma considerevole per acquistare Vlahovic, includendo il costo del cartellino, bonus, oneri accessori e l’ingaggio lordo. La cifra totale è stata definita molto alta. La trattativa ha portato a un investimento notevole da parte del club. I dettagli relativi alla cifra complessiva sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali. La cifra comprende tutte le componenti economiche legate al trasferimento e al contratto del giocatore.

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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro

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