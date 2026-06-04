Quanto è costato Vlahovic alla Juventus | la cifra è mostruosa
La Juventus ha speso una somma considerevole per acquistare Vlahovic, includendo il costo del cartellino, bonus, oneri accessori e l’ingaggio lordo. La cifra totale è stata definita molto alta. La trattativa ha portato a un investimento notevole da parte del club. I dettagli relativi alla cifra complessiva sono stati resi noti attraverso fonti ufficiali. La cifra comprende tutte le componenti economiche legate al trasferimento e al contratto del giocatore.
Lussemburgo Italia 0-1, decide Pio Esposito: sorridono gli azzurrini di Baldini, solo panchina per i bianconeri Daffara e Faticanti Grelaud Juventus, c’è la firma sul rinnovo: per il classe 2007 scatta anche la promozione in Next Gen! I dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Women, doppio ribaltone: Canzi e Bruzzano out, Mazzetta in stand by. Cosa succede Girelli: «Via dalla Juve? Se non avessi avuto 35 anni avrei aspettato la fine della stagione. Del Piero sapeva.» Danimarca Italia Under 17 3-3, gli azzurrini chiudono il girone con un pareggio: ora la Spagna in semifinale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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Clamoroso Vlahovic | VUOLE RESTARE alla Juventus | Nuovo incontro
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