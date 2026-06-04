Quando la carne sfida l’eternità | Melanie Francesca illumina una notte milanese

Una donna è stata trovata senza vita in un appartamento nel centro di Milano. La polizia ha accertato che la morte risale a diverse ore prima del ritrovamento. Sul posto sono stati rinvenuti segni di colluttazione e tracce di sangue. La vittima, di circa 40 anni, era nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso e identificare eventuali responsabili. Nessun altro dettaglio sulle circostanze al momento.

Quando la carne sfida l’eternità: la visione di Melanie Francesca illumina una notte milanese. Tra cultura, arte e riflessione sul futuro dell’umanità, la presentazione del nuovo libro di Melanie Francesca ha trasformato una serata mondana in un confronto profondo tra tecnologia, identità e ricerca dell’eternità. Milano ama le storie che riescono a essere mondane e profonde allo stesso tempo. Quelle che iniziano con un brindisi sotto le luci della città e finiscono per interrogare il significato stesso dell’esistenza. È accaduto mercoledì 27 maggio al JustMe, una delle location più iconiche del capoluogo lombardo, dove eleganza, cultura e ricerca artistica si sono incontrate per celebrare l’uscita de La carne dell’eternità, il nuovo libro di Melanie Francesca uscito da poco con Giorgio Mondadori. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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La carne è il nuovo lusso Il romanzo che sfida limmortalità (e lanima)

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