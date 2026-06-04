Il presidente russo ha affermato che la guerra viene utilizzata come strategia per consolidare il potere interno. Un cessate il fuoco sarebbe considerato un rischio per il governo, poiché potrebbe indebolire la posizione politica. L'impiego di droni da parte delle forze russe ha avuto un ruolo nella gestione delle perdite e nel monitoraggio delle operazioni militari. Le dichiarazioni indicano una stretta relazione tra le decisioni militari e le dinamiche politiche interne.

Perché un cessate il fuoco rappresenta un rischio per il Cremlino? Come influisce l'uso dei droni sulla gestione delle perdite russe? Quali sono i tre scenari bellici che escludono ogni negoziato? Quanto può resistere l'economia russa agli attacchi alle infrastrutture critiche??? In Breve Perdite militari russe stimate tra 1,3 e 1,5 milioni di uomini. Circa un milione di cittadini russi ha lasciato il territorio nazionale. L'Ucraina produce internamente tra i due te . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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