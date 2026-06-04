Provocano incidente su auto rubata | uno è già a spasso per la città l' altro impunito a casa

Il 1 giugno un 18enne tunisino è stato arrestato dopo aver causato un incidente con un’auto rubata vicino al casello di Genova Ovest. L’auto era stata sottratta nella zona di Castelletto. Un altro uomo coinvolto nell’incidente si trova attualmente in libertà, mentre il 18enne è stato portato in carcere. La polizia ha confermato che il veicolo era stato rubato e che l’arrestato ha provocato danni a un’altra vettura durante l’incidente.

Lo scorso 1 giugno un 18enne tunisino era stato arrestato dopo aver provocato un incidente stradale nei pressi del casello di Genova Ovest a bordo di una macchina rubata nella zona di Castelletto.Il 18enne, insieme a un complice, aveva provato a scappare abbandonando la vettura per poi scavalcare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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