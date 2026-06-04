Prove di scambio con la Roma | assalto Napoli

Da calciomercato.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha preso di mira alcuni giocatori in vista della prossima sessione di mercato estivo, mentre la Roma si prepara a rispondere alle mosse della squadra azzurra. La squadra partenopea si trova al secondo posto in classifica, mentre i giallorossi sono al terzo. Entrambe le società sono interessate a rinforzare le rose e stanno valutando possibili scambi o acquisti con altri club italiani. La finestra di mercato è ancora aperta, e le trattative sono in corso.

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Rispettivamente al secondo e al terzo posto in classifica, Napoli e Roma guardano con fiducia alla sessione estiva di calciomercato, anche se alcuni obiettivi sono condivisi con altre big italiane o tra di loro. Ormai da giorni, uno dei nomi seguiti sia dai campani che dai capitolini è Dodo. In scadenza il 30 giugno del 2027, l’esterno brasiliano molto probabilmente lascerà la Fiorentina nei prossimi mesi e piace da tempi non sospetti a Gian Piero Gasperini. Secondo Asromalive.it, per tenere a bada l’inserimento partenopeo, in casa giallorossa potrebbero percorre due vie: avvicinarsi il più possibile ai 15 milioni richiesti dai toscani, oppure contemplare l’inserimento di una contropartita tecnica come Devyne Rensch. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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