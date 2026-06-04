Prove di scambio con la Roma | assalto Napoli

Notizia in breve

Il Napoli ha preso di mira alcuni giocatori in vista della prossima sessione di mercato estivo, mentre la Roma si prepara a rispondere alle mosse della squadra azzurra. La squadra partenopea si trova al secondo posto in classifica, mentre i giallorossi sono al terzo. Entrambe le società sono interessate a rinforzare le rose e stanno valutando possibili scambi o acquisti con altri club italiani. La finestra di mercato è ancora aperta, e le trattative sono in corso.