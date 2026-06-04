Pronostico Messico-Serbia | un’altra vittoria per non spegnere l’entusiasmo

Da ilveggente.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'amichevole tra Messico e Serbia si giocherà tra giovedì e venerdì alle 04:00 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming, con notizie, statistiche e probabili formazioni disponibili.

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Messico-Serbia è un’amichevole e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 04:00 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Il Messico vuole arrivare preparato al Mondiale casalingo, che si appresta a organizzare insieme a USA e Canada. Quella guidata da Javier Aguirre tra l’altro sarà la prima selezione a scendere in campo il prossimo 11 giugno, dunque tra una settimana esatta, aprendo ufficialmente le danze nel match inaugurale con il Sudafrica, valido per il gruppo A (girone composto anche da Repubblica Ceca e Corea del Sud). E le due amichevoli giocate in questa finestra hanno... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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