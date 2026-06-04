Pronostico e quote Marta Kostyuk – Mirra Andreeva semifinale WTA Roland Garros 04-06-2026

Marta Kostyuk e Mirra Andreeva si affrontano nella prima semifinale femminile del torneo WTA Roland Garros, in programma sul campo “Philippe-Chartrier”. Le due giocatrici si sfidano per accedere alla finale, con le quote e i pronostici ancora da definire. La partita si svolgerà tra il 4 e il 6 giugno 2026.

Marta Kostyuk e Mirra Andreeva saranno le protagoniste della prima semifinale femminile ovviamente sul “Philippe-Chartrier”. La testa di serie numero 15 è rimasta imbattuta sulla terra rossa dopo aver allungato la sua striscia vincente a 17 partite a spese della connazionale Elina Svitolina nei quarti di finale. Ci vorrà qualcosa di speciale per fermarla, e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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