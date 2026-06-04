Pronostico Canada-Irlanda | arriva l’ottavo risultato utile di fila

Canada e Irlanda si affrontano in un'amichevole nella notte tra venerdì e sabato alle 01:30. È la loro ottava partita consecutiva senza sconfitte. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Non sono state comunicate variazioni di formazione ufficiali. Si tratta di un test tra nazionali, senza implicazioni ufficiali in classifiche o qualificazioni.

Canada-Irlanda è un’amichevole e si gioca nella notte tra venerdì e sabato all’01:30 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. L’amichevole con l’Irlanda, per il Canada, sarà l’ultima tappa di avvicinamento al Mondiale casalingo, che i Canucks si apprestano ad ospitare insieme a USA e Messico. Guidati dallo statunitense Jesse Marsch, ex allenatore di Lipsia e Leeds, David e compagni cercheranno di qualificarsi per la prima volta nella loro storia alla fase a eliminazione diretta. Nelle uniche due partecipazioni (1986 e 2022) sono sempre usciti al termine della fase a gironi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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