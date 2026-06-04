prometheus sopra la tecnica alla fine trionfa la natura

Notizia in breve

Sabato sera alle 21.30, all’Anfiteatro di Luni, va in scena “Prometheus”. La rappresentazione si concentra sulla figura mitologica, con un’attenzione particolare alla tensione tra l’intervento umano e la natura. La scena si apre con un’illuminazione che mette in risalto le statue e le strutture antiche del teatro, creando un’atmosfera suggestiva. La narrazione si focalizza sui temi della tecnologia e della forza della natura, senza approfondimenti o interpretazioni.