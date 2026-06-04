Prometheus sopra la tecnica alla fine trionfa la Natura
Sabato sera alle 21.30, all’Anfiteatro di Luni, va in scena “Prometheus”. La rappresentazione si concentra sulla figura mitologica, con un’attenzione particolare alla tensione tra l’intervento umano e la natura. La scena si apre con un’illuminazione che mette in risalto le statue e le strutture antiche del teatro, creando un’atmosfera suggestiva. La narrazione si focalizza sui temi della tecnologia e della forza della natura, senza approfondimenti o interpretazioni.
Prometeo, eroe razionale o tracotante? Lo sapremo sabato all’ Anfiteatro di Luni alle 21.30 nella rappresentazione “Prometheus. Ovvero il trionfo della Natura sulla tecnica”, liberamente tratto da Eschilo nella traduzione di Tonelli per Bompiani editore, portata in scena dalla compagnia Teatro Iniziatico diretta dallo stesso Angelo Tonelli. Troppo spesso Prometeo viene interpretato come l’eroe che, contrapponendosi alla volontà degli Dei e in particolare di Zeus, offre agli umani le varie tecniche, di cui il dono del fuoco è simbolo, per alleviarne le sofferenze. Diventa così il paladino della razionalità e della tecnica, ma il mito di Prometeo, in particolare come ce lo propone Eschilo, risuona ben diversamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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