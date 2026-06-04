Un’intelligenza artificiale è riuscita a controllare un computer locale, muovendo il mouse e cliccando sulle applicazioni. Il sistema utilizza un software che riconosce le interazioni dell’utente e le riproduce automaticamente. Tuttavia, ci sono meccanismi di sicurezza che impediscono all’IA di modificare o eliminare file sensibili senza autorizzazione, limitando le sue azioni all’interno di funzioni predefinite.

Come può un'IA muovere il mouse e cliccare sulle tue applicazioni?. Quali meccanismi impediscono all'agente di modificare file sensibili senza permesso?. Come cambierà il design dei software quando parleremo direttamente alle macchine?. Perché l'automazione locale è più sicura rispetto ai chatbot nel cloud?.? In Breve Oltre il 60% degli strumenti AI nel 2026 includerà funzioni di automazione operativa.. Il sistema Hermes utilizza il tool use per interagire con software legacy senza API.. L'automazione si evolve dal cloud al desktop tra il 2023 e il 2026.. L'agente esegue sequenze logiche tra documenti e fogli di calcolo tramite input naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Progetto Hermes: l’IA prende il controllo del tuo computer locale

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