Privacy Instagram | i quattro errori che permettono agli sconosciuti che incontri per strada di trovarti online
Una donna ha ricevuto una richiesta di follow su Instagram da uno sconosciuto pochi minuti dopo essere scesa dall’autobus, anche se non stava usando l’app e non aveva foto sul profilo secondario. Questo episodio evidenzia come alcune impostazioni di privacy possano facilitare l’accesso di estranei ai profili online, anche senza che l’utente sia attivamente connesso o abbia condiviso contenuti pubblici.
«Non l’avevo mai visto prima e non stavo usando Instagram, ma 10 minuti dopo che sono scesa dall’autobus mi sono ritrovata la sua richiesta di follow sul mio account secondario e senza foto. Com’è possibile?». La storia che una donna (nome utente Designer-Bass4661) ha raccontato su Reddit ha scatenato un acceso dibattito nel sub-reddit rprivacy perché l’autrice del post credeva di aver alzato tutti i muri possibili per proteggere la sua privacy sui social, ma è stata comunque “trovata” in pochissimo tempo da un completo sconosciuto. Grazie al contributo di altri utenti ed esperti di cybersicurezza, non solo è stato possibile ricostruire il metodo usato dallo sconosciuto, ma sono emerse anche diverse sviste e precauzioni non prese per quanto riguarda la sicurezza online. 🔗 Leggi su Open.online
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