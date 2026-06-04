Sono stati annunciati i primi tre concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. La conferma è arrivata tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui nomi. La produzione ha avviato le procedure di casting e preparazione per la nuova stagione, mentre si susseguono voci e indiscrezioni su possibili partecipanti e strategie di programmazione. La data di inizio dello show non è ancora stata comunicata.

La macchina organizzativa di Ballando con le Stelle è già in movimento e, come ogni anno, attorno al celebre show di Rai 1 (e a Milly Carlucci ) iniziano a rincorrersi indiscrezioni, desideri e strategie. A pochi mesi dall’inizio della nuova edizione, l’attenzione si concentra soprattutto sul cast dei concorrenti, vero cuore pulsante del programma. E proprio nelle ultime ore sono arrivate alcune dichiarazioni che potrebbero offrire importanti indizi sui nomi che potrebbero sbarcare sulla pista da ballo più famosa della televisione italiana. La storica conduttrice del format ha parlato a margine della conferenza stampa di Campioni Del Mondo – Italia Loves Unesco, l’evento speciale che Rai 1 trasmetterà dall’Arena di Verona il 5 giugno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Primi tre nomi”. Ballando con le stelle, l’annuncio di Milly Carlucci è clamoroso: i concorrenti

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