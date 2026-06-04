Un finanziere di 41 anni, attivo a Prato, si è spento. Durante la sua carriera ha condotto numerose indagini, concentrandosi su truffe carosello e frodi finanziarie nel territorio. Ha contribuito a smascherare schemi illeciti legati a pratiche di riciclaggio e frodi fiscali, portando avanti inchieste che hanno coinvolto diverse imprese e soggetti. La sua attività ha avuto un ruolo significativo nel contrasto alle frodi finanziarie locali, risultando in numerosi interventi e sequestri.

Quali inchieste storiche hanno segnato la carriera di Menghini a Prato?. Come ha smascherato i meccanismi delle truffe carosello nel territorio?. Chi sono i magistrati che hanno lavorato con lui in Procura?. Quali rischi corre la Procura dopo la perdita di questa memoria storica?.? In Breve Arruolamento nel 1986 e servizio presso la Procura di Prato dal 1990. Indagini su Cassa di Risparmio e stagione Mani pulite. Collaborazioni con magistrati Pasquariello, Guttadauro, Deidda, Nicolosi, Canovai e Tescaroli. Ultimi 14 anni di servizio prestati presso il registro generale della Procura. Il ritiro di un pilastro della Procura di Prato: l’addio del finanziere Menghini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato, addio al finanziere Menghini: 41 anni tra indagini e storia

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