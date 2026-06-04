Pranzo a La Roccola
Durante un pranzo all’aperto tra i Colli Euganei, si sono condivisi vini e piatti dell’orto, mentre l’odore dell’estate si diffondeva nell’aria. La tavola, allestita in un ambiente naturale, ha accolto i commensali che hanno gustato le specialità stagionali. I profumi di erbe e verdure fresche si sono mescolati con il calore del sole, creando un’atmosfera tranquilla e conviviale.
I profumi dell’estate iniziano a farsi sentire: i vini, le delizie dell’orto, il piacere di una tavola all’aperto e tutta la bellezza dei Colli Euganei. La bella stagione è pronta a La Roccola. Ecco il menù per domenica a pranzo. ANTIPASTO I nostri affettati Le nostre delizie dall’ orto alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
IL MIO PRANZO DELLA DOMENICA delle Palme 2026
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