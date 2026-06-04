Pranzo a La Roccola

Notizia in breve

Durante un pranzo all’aperto tra i Colli Euganei, si sono condivisi vini e piatti dell’orto, mentre l’odore dell’estate si diffondeva nell’aria. La tavola, allestita in un ambiente naturale, ha accolto i commensali che hanno gustato le specialità stagionali. I profumi di erbe e verdure fresche si sono mescolati con il calore del sole, creando un’atmosfera tranquilla e conviviale.