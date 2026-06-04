Poste Italiane Ugl | Un anno di promesse vuote ex precari ancora senza lavoro

Un anno fa, Poste Italiane aveva contattato alcuni lavoratori a tempo determinato chiedendo loro di confermare la disponibilità per una proroga del contratto. Da allora, gli ex precari sono ancora senza un impiego stabile, nonostante le promesse di rinnovo. La maggior parte di loro non ha ricevuto ulteriori aggiornamenti o proposte concrete. La situazione rimane invariata, con i lavoratori che continuano a cercare una soluzione.

Un anno fa Poste Italiane aveva contattato alcuni lavoratori a tempo determinato chiedendone la disponibilità per una proroga contrattuale. Quella proroga non è mai arrivata. Oggi quei lavoratori sono ancora senza impiego e il sindacato UGL torna ad alzare la voce.A denunciare la situazione è il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Poste Italiane assume, 7.500 posti di lavoro anche senza esperienza: i profili ricercati

Per Poste Italiane un avvio d’anno in crescitaPoste Italiane ha annunciato un avvio d’anno in crescita, con i principali indicatori di performance, ricavi e risultato operativo del Gruppo che...

Temi più discussi: Centro Logistico Poste Italiane Taranto, UGL: situazione gravissima. Informati Prefettura, Ispettorato del Lavoro e uffici legali; Assunzioni Poste Italiane, posti a Catania e Palermo: requisiti; Sanità, Giuliano (UGL): Con i braccialetti antiviolenza sventate nel Lazio oltre 200 aggressioni. Strumento efficace, ora va esteso in tutta Italia; Tragedia a Martina Franca: anziano trovato carbonizzato in un terreno.

75° anniversario UGL, presentato un francobollo celebrativo emesso da Poste ItalianeRoma, 24 marzo 2025 – Si è svolta oggi, presso lo Spazio Wegil, a Roma, la presentazione del francobollo celebrativo realizzato in occasione del 75° anniversario del Sindacato UGL. Il francobollo, ... affaritaliani.it

Poste, per l'Ugl positivo il rinnovo dei contratto di lavoroIl rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del gruppo Poste italiane è positivo e rappresenta un importante passo in avanti per il riconoscimento dei diritti ... rainews.it