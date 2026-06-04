Poste Italiane la nuova app scelta da oltre 130 mila cittadini nell' Agrigentino

Notizia in breve

Oltre 130 mila persone nell'Agrigentino hanno scaricato la nuova app di Poste Italiane. La super app è diventata una delle applicazioni più usate nella provincia. La diffusione si è consolidata in breve tempo, con un alto numero di download e utilizzi quotidiani. La crescita si registra anche tra gli utenti abituali di servizi postali e bancari. L’app permette di gestire operazioni di pagamento, invio di denaro e altre funzioni direttamente dal telefono.