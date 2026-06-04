Poste Italiane la nuova app scelta da oltre 130 mila cittadini nell' Agrigentino
Oltre 130 mila persone nell'Agrigentino hanno scaricato la nuova app di Poste Italiane. La super app è diventata una delle applicazioni più usate nella provincia. La diffusione si è consolidata in breve tempo, con un alto numero di download e utilizzi quotidiani. La crescita si registra anche tra gli utenti abituali di servizi postali e bancari. L’app permette di gestire operazioni di pagamento, invio di denaro e altre funzioni direttamente dal telefono.
La super app di Poste Italiane è entrata a pieno titolo tra le applicazioni più utilizzate dai cittadini, anche in provincia di Agrigento. "P" ha conquistato infatti il primato italiano di utenti attivi con oltre quattro milioni di persone che ogni giorno scelgono con un click tra i numerosi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
L'app Poste Italiane conquista 17 milioni di utenti
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