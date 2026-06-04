Polo oncoematologico a Palermo pubblicato l' avviso per la progettazione
È stato pubblicato da Invitalia l’avviso per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo polo oncoematologico a Palermo. La struttura sanitaria, del valore di circa 12 milioni di euro, è destinata a un’area del capoluogo regionale. L’obiettivo è avviare la progettazione per la realizzazione del nuovo polo dedicato alle cure oncoematologiche. La procedura di affidamento riguarda la fase preliminare del progetto.
Nuovo passo verso la realizzazione del nuovo Polo oncoematologico di Palermo. È stato, infatti, pubblicato da Invitalia l'avviso per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica della struttura sanitaria del capoluogo regionale, per un importo complessivo di quasi 12. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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