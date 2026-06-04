Polo oncoematologico a Palermo pubblicato l' avviso per la progettazione

Notizia in breve

È stato pubblicato da Invitalia l’avviso per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica di un nuovo polo oncoematologico a Palermo. La struttura sanitaria, del valore di circa 12 milioni di euro, è destinata a un’area del capoluogo regionale. L’obiettivo è avviare la progettazione per la realizzazione del nuovo polo dedicato alle cure oncoematologiche. La procedura di affidamento riguarda la fase preliminare del progetto.