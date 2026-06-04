Un percorso immersivo tra memoria, percezione e trasformazione del corpo si svolge alla mostra ’Engramma’, inserita nel ciclo ’Respiri di Bellezza’. La creazione è al centro di un’esperienza sensoriale che coinvolge i visitatori, attraverso installazioni che combinano poesia e stimoli tattili. La rassegna, curata da un’organizzazione culturale, mira a esplorare i legami tra percezione corporea e memoria attraverso l’arte.

Un percorso immersivo tra memoria, percezione e trasformazione del corpo. È ’ Engramma ’, la creazione protagonista del nuovo appuntamento di ’ Respiri di Bellezza ’, la rassegna ideata e curata da Con.Cor.D.A.Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina. Lo spettacolo va in scena domani alle 19 nella ex chiesa dei Bigi, negli spazi del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto. ’Engramma’ è un viaggio poetico e sensoriale che attraversa immagini interiori, memorie ancestrali e visioni sospese tra sogno e realtà. Il bianco, colore originario da cui ogni forma prende vita, diventa il punto di partenza di una riflessione sul corpo come archivio vivente di esperienze, tracce e relazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo Clarisse ’Engramma’ fra poesia e sensi

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