Il maltempo ha danneggiato gravemente i raccolti nel Polesine, con richieste di dichiarazione dello stato di calamità naturale. Le perdite economiche complessive si stimano in milioni di euro. Le colture di mais e soia sono state le più colpite, con danni estesi e distruzione totale in alcune zone. Le autorità stanno valutando i danni per avviare le procedure di emergenza e risarcimento.

Quanto peseranno in termini di milioni le perdite economiche totali?. Quali colture specifiche hanno subito la distruzione più radicale?. Come potrà la Regione attivare i fondi per lo stato di calamità?. Perché le assicurazioni non coprono l'intero ammontare dei danni subiti?.? In Breve Piogge da 120 millimetri in due ore colpiscono Fratta Polesine e Villamarzana.. Perdite tra il 40 e il 100 per cento su grano, mais e soia.. Corazzari propone tavolo tecnico con associazioni per gestire rischi meteorologici estremi.. Danni infrastrutturali colpiscono strade rurali e rete canali in molti comuni rodigini.. Il Polesine sotto la furia del cielo: raccolti distrutti e una mozione per lo stato di calamità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Polesine: raccolti devastati dal maltempo, si chiede lo stato di calamità

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