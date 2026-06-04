Più di un concessionario | l’era degli hub della mobilità

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La mobilità urbana si amplia oltre il semplice spostamento, includendo gestione del tempo, accesso ai servizi e semplificazione dell’esperienza. Si parla di una nuova fase in cui i concessionari si trasformano in hub della mobilità, offrendo servizi integrati. Questa evoluzione mira a rendere più fluido il movimento nelle città, con un focus su soluzioni che combinano trasporto, servizi digitali e supporto logistico. L’obiettivo è creare punti di riferimento che facilitino gli spostamenti quotidiani.

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Il concetto di mobilità urbana ha progressivamente ampliato il proprio perimetro, passando da una dimensione legata esclusivamente allo spostamento ad una più articolata, in cui entrano in gioco gestione del tempo, accesso ai servizi e, più in generale, una semplificazione dell’esperienza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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