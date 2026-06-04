Più di un concessionario | l’era degli hub della mobilità

Notizia in breve

La mobilità urbana si amplia oltre il semplice spostamento, includendo gestione del tempo, accesso ai servizi e semplificazione dell’esperienza. Si parla di una nuova fase in cui i concessionari si trasformano in hub della mobilità, offrendo servizi integrati. Questa evoluzione mira a rendere più fluido il movimento nelle città, con un focus su soluzioni che combinano trasporto, servizi digitali e supporto logistico. L’obiettivo è creare punti di riferimento che facilitino gli spostamenti quotidiani.