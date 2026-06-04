Più di un concessionario | l’era degli hub della mobilità
La mobilità urbana si amplia oltre il semplice spostamento, includendo gestione del tempo, accesso ai servizi e semplificazione dell’esperienza. Si parla di una nuova fase in cui i concessionari si trasformano in hub della mobilità, offrendo servizi integrati. Questa evoluzione mira a rendere più fluido il movimento nelle città, con un focus su soluzioni che combinano trasporto, servizi digitali e supporto logistico. L’obiettivo è creare punti di riferimento che facilitino gli spostamenti quotidiani.
Il concetto di mobilità urbana ha progressivamente ampliato il proprio perimetro, passando da una dimensione legata esclusivamente allo spostamento ad una più articolata, in cui entrano in gioco gestione del tempo, accesso ai servizi e, più in generale, una semplificazione dell’esperienza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Notizie e thread social correlati
La trappola degli Emirati: quando l’«hub neutro» del Golfo scopre di non esserlo piùGli Emirati Arabi Uniti si trovano oggi di fronte a una realtà che mette in discussione il ruolo di hub neutro nel Golfo.
HuB Play ID il futuro della gestione digitale di hub e walletHuB Play ID è una nuova soluzione digitale progettata per facilitare la gestione delle identità online e l’accesso ai servizi digitali.
Temi più discussi: Agribertocchi, l’evoluzione di un concessionario. Innovation Agri Tour 2026 [VIDEO]; La concessionaria conta più del brand: il 74% dei clienti si sente cliente del dealer; Dopo 23 anni di primato, Toyota non è più l’azienda che vale di più in Giappone; Perché continuiamo a comprare auto in concessionaria.
Le auto si trovano ovunque. La fiducia no. Da oltre 30 anni lavoriamo per essere molto più di un concessionario: un punto di riferimento per chi cerca trasparenza, assistenza e persone su cui contare. +39 339 497 6909 SS 407 Basentana km 92.2, Bernal facebook
Una coppia di tordi migratori ha costruito il proprio nido sopra la ruota del veicolo, in una concessionaria del Kansas. Poco dopo sono arrivate quattro piccole uova azzurre e, da quel momento, il pick-up non ha più potuto lasciare il parcheggio. x.com
Più di un concessionario: l’era degli hub della mobilitàIl concetto di mobilità urbana ha progressivamente ampliato il proprio perimetro, passando da una dimensione legata esclusivamente allo spostamento ad una più articolata, in cui entrano in gioco gesti ... milanotoday.it
Meno concessionari, più marchi, più businessLa crescita delle dimensioni medie delle concessionarie italiane ha contribuito al miglioramento della solidità generale del comparto, legata anche alla scelta della gran parte dei costruttori di ... quattroruote.it