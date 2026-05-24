L'IDF ha respinto le accuse di abusi sulla flottiglia, puntando il dito contro la polizia e le carceri. Secondo fonti militari, le autorità portuali e di sicurezza hanno gestito le operazioni senza ordini superiori diretti. L'Unione Europea ha chiesto chiarimenti su eventuali sanzioni contro il ministro della Sicurezza nazionale, ma le procedure richiedono approvazioni politiche e non prevedono interventi immediati.

?? Punti chiave Chi ha davvero ordinato il trattamento degli attivisti nel porto di Ashdod? Come può l'Europa sanzionare direttamente un ministro della Sicurezza nazionale? Perché l'Italia ha chiesto scuse ufficiali per gli abusi della Flotilla? Cosa nasconde il rimpallo di responsabilità tra IDF e polizia israeliana??? In Breve Oltre 400 attivisti della missione civile sono stati intercettati nel Mediterraneo. Il centro di detenzione di Keziot ospita anche 9300 prigionieri palestinesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abusi Flotilla: l’IDF respinge le accuse e punta su polizia e carceri

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Israele respinge le accuse sulle violenze commesse dai soldati sugli attivisti della Flotilla

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