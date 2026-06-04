Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha segnato un gol in una partita in Lussemburgo, diventando tra i più giovani a farlo con la nazionale italiana. A 20 anni, ha raggiunto un record storico, entrando tra i migliori marcatori azzurri di sempre, insieme a leggenda come Meazza e Rivera. La sua rete ha contribuito alla vittoria della squadra in quella partita.

Inter News 24 Pio Esposito, l’attaccante dell’Inter timbra il cartellino in Lussemburgo ed entra nell’Olimpo azzurro con Meazza e Rivera. In virtù del gol decisivo segnato ieri sera in Lussemburgo, che ha regalato la vittoria alla Nazionale italiana sperimentale del ct ad interim Silvio Baldini, Francesco Pio Esposito è diventato il terzo giocatore nella storia azzurra a realizzare più di tre marcature con la maglia della selezione maggiore prima di compiere 21 anni, dopo Giuseppe Meazza (11) e Gianni Rivera (5). Un traguardo leggendario per il giovane centravanti di proprietà dell’ Inter, che scrive così una pagina indelebile del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Pio Esposito nella storia Azzurra: record con l’Italia a soli vent’anni. Ecco di quale si tratta

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