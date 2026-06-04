Pietro Grasso presenta ' ' U Maxi' alla Nunziatina per ' Scrittori in borgo'

Notizia in breve

Pietro Grasso ha presentato il suo nuovo libro, ‘U Maxi, presso la chiesa della Nunziatina in occasione di 'Scrittori in borgo'. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ha visto la partecipazione di un pubblico interessato. La presentazione è stata dedicata alla discussione del volume, senza ulteriori interventi o commenti. La serata si è conclusa senza incidenti o eventi imprevisti.