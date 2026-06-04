Pietro Grasso presenta ' ' U Maxi' alla Nunziatina per ' Scrittori in borgo'
Pietro Grasso ha presentato il suo nuovo libro, ‘U Maxi, presso la chiesa della Nunziatina in occasione di 'Scrittori in borgo'. L’evento si è svolto in un contesto pubblico e ha visto la partecipazione di un pubblico interessato. La presentazione è stata dedicata alla discussione del volume, senza ulteriori interventi o commenti. La serata si è conclusa senza incidenti o eventi imprevisti.
Pietro Grasso, magistrato e politico di primo piano nella storia recente del nostro Paese, presenterà il suo nuovo libro ‘U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (Feltrinelli, 2026). L’autore dialoga con Francesca Franceschi (giornalista).Procuratore nazionale antimafia, subentrato nel 2005 a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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MonrealeNews.it. . I numeri del Maxiprocesso fanno ancora impressione, ma dietro la storia ci sono i retroscena vissuti da chi ha sfidato Cosa Nostra in prima linea. Pietro Grasso ha presentato a Monreale il suo nuovo libro U Maxi. Tra vari aneddoti, l facebook
Torniamo a parlare di mafia con un bel libro, uscito qualche settimana fa: ’ #UMaxi. Dentro il processo a Cosa Nostra (edito da #Feltrinelli). Ci colleghiamo con #PietroGrasso, che è stato giudice a latere nel maxiprocesso a #CosaNostra, già Procuratore na x.com
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