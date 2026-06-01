Marcello Fois a Scrittori in borgo - La Nunziatina

Marcello Fois presenta L'immensa distrazione, Einaudi editore, insieme a Sebastiano Mondadori.Marcello Fois (Nuoro, 1960) vive e lavora a Bologna. I suoi libri sono tradotti in molte lingue. Presso Einaudi ha pubblicato Ferro Recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole storie nere, Memoria del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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