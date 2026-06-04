Stasera alle 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. La trasmissione si concentra su temi di attualità e approfondimenti giornalistici. Sono previsti ospiti e interventi di esperti. La puntata durerà circa un'ora.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 4 giugno 2026. Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 4 giugno 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Questa sera parteciperanno alla puntata l’ex Premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi; lo storico dell’arte e Rettore dell’Università per Stranieri di Siena Tomaso... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 4 giugno 2026

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PIAZZA PULITA la7 - puntata 5 febbraio 2026

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