Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 aprile 2026

Stasera alle 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. La trasmissione, in programma per il 9 aprile 2026, prevede la presenza di vari ospiti e si concentrerà su temi di attualità e notizie recenti. L’appuntamento si inserisce nel palinsesto della rete, offrendo analisi e discussioni su argomenti di interesse pubblico.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 9 aprile 2026. Questa sera, giovedì 9 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 9 aprile 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Il programma di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati: la tregua in Iran; le elezioni in Ungheria; il Governo Meloni alla prova dei conti e della crisi energetica. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 aprile 2026 Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 aprile 2026Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 2 aprile 2026 Questa sera, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova... Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 febbraio 2026Questa sera, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta... Temi più discussi: Piazzapulita con Corrado Formigli - Giovedì alle 21.15; Piazzapulita; Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 aprile 2026 - TPI; Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 2 aprile 2026. Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 aprile 2026Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 aprile 2026, di Corrado Formigli dalle ore 21,15 su La7. Scopri di più ... tpi.it PiazzaPulita 9 aprile 2026: ospiti e anticipazioniNuova puntata di PiazzaPulita in onda stasera, 9 aprile 2026, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma ... radiomusik.it La tregua in Iran. Le elezioni in Ungheria. Il Governo Meloni alla prova dei conti e della crisi energetica. Stasera, #Piazzapulita. 21.15 - La7. - facebook.com facebook Stasera c'è #Piazzapulita Si parlerà della tregua in #Iran, delle elezioni in #Ungheria, del #GovernoMeloni alla prova dei conti e della #CrisiEnergetica @corradoformigli e la squadra di @PiazzapulitaLA7 vi aspettano questa sera alle 21:15 su @La7tv U x.com