Phygital Sustainability Expo torna l' evento imperdibile sulla transizione ecologica | segui la diretta streaming su Todayit

I riflettori della transizione ecologica ed energetica si accendono sulla Capitale. Il 4 e 5 giugno, la suggestiva cornice dei Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali ospiterà il “Phygital Sustainability Expo®”, l’appuntamento di riferimento che definisce gli Stati Generali Europei sulla. 🔗 Leggi su Today.it

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