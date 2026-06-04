Un episodio di violenza di gruppo ha coinvolto un giovane, il cui figlio di un politico era tra i partecipanti. La vicenda è stata riportata come un'aggressione collettiva, con dettagli che indicano un pestaggio. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità, evidenziando la presenza di più persone coinvolte in un episodio di violenza. La vicenda è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti.

Le cronache giudiziarie raccontano spesso episodi che finiscono per scuotere una comunità non soltanto per la gravità dei fatti contestati, ma anche per l’identità delle persone coinvolte. Quando un’indagine tocca famiglie conosciute sul territorio o figure legate alle istituzioni locali, l’attenzione pubblica cresce inevitabilmente, alimentando un dibattito che va oltre il singolo episodio. È quanto sta accadendo a Belluno, dove l’inchiesta su un violento pestaggio avvenuto nei mesi scorsi ha assunto una particolare rilevanza dopo l’identificazione dei presunti responsabili. Tra i sei giovani denunciati dagli investigatori figura infatti anche il figlio di un assessore comunale, una circostanza che ha acceso il confronto pubblico in città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Pestato dal branco!”. Coinvolto anche il figlio del politico: sconvolgente

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