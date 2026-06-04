Pd la frattura interna | addii di massa e nuovi equilibri in crisi
Nel Partito Democratico si registrano numerosi addii di figure storiche, segnalando una frattura interna. Tra i nomi che hanno lasciato il partito ci sono leader di lunga data, mentre alcune personalità come Chinnici e Furlan hanno scelto di aderire a nuovi schieramenti politici. Questi cambi di affiliazione indicano un mutamento degli equilibri interni e una possibile ridefinizione delle alleanze all’interno del partito.
Chi sono i leader storici che hanno abbandonato le fila del partito? Perché figure come Chinnici e Furlan hanno scelto nuovi schieramenti? Come sta cambiando l'identità politica del PD sotto la guida Schlein? Quali competenze rischia di perdere il partito a causa di questi addii??? In Breve Fioroni e Marcucci abbandonano il partito dopo l'ascesa di Schlein Borghi e Madia si spostano verso Italia Viva per divergenze politiche Chinnici e Furlan migrano verso Forza Viva e . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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