Nel Partito Democratico si registrano numerosi addii di figure storiche, segnalando una frattura interna. Tra i nomi che hanno lasciato il partito ci sono leader di lunga data, mentre alcune personalità come Chinnici e Furlan hanno scelto di aderire a nuovi schieramenti politici. Questi cambi di affiliazione indicano un mutamento degli equilibri interni e una possibile ridefinizione delle alleanze all’interno del partito.

Chi sono i leader storici che hanno abbandonato le fila del partito? Perché figure come Chinnici e Furlan hanno scelto nuovi schieramenti? Come sta cambiando l'identità politica del PD sotto la guida Schlein? Quali competenze rischia di perdere il partito a causa di questi addii??? In Breve Fioroni e Marcucci abbandonano il partito dopo l'ascesa di Schlein Borghi e Madia si spostano verso Italia Viva per divergenze politiche Chinnici e Furlan migrano verso Forza Viva e . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd, la frattura interna: addii di massa e nuovi equilibri in crisi

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