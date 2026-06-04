Paura al presidio sanitario | uomo fa irruzione con un bastone e sfascia i computer

Mercoledì mattina, un uomo ha fatto irruzione negli ambulatori del servizio psichiatrico territoriale di una Casa di Comunità, a Copparo. Con un bastone, ha danneggiato i computer presenti nell’area. L’episodio ha causato momenti di tensione tra il personale e i presenti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione. Non ci sono segnalazioni di feriti o altre conseguenze.

Attimi di tensione nella mattinata di mercoledì 3, presso gli ambulatori del servizio psichiatrico territoriale della Casa di Comunità di Copparo. Un 50enne della zona già noto alle forze dell'ordine, ha fatto irruzione nella struttura armato di un bastone di legno, seminando il panico tra il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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