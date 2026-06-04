Pasolini modesto | esaltato Corti magnifico | snobbato

Notizia in breve

A Pasolini, scrittore e regista, vengono intitolate scuole e inserito nei programmi scolastici, mentre Corti, regista e sceneggiatore, spesso viene ignorato o snobbato. La differenza tra le due figure evidenzia come educazione e istruzione non si siano evolute, favorendo alcuni nomi rispetto ad altri. Pasolini è considerato modesto e allo stesso tempo esaltato, mentre Corti viene riconosciuto come magnifico ma poco valorizzato.