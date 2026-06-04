Pasolini modesto | esaltato Corti magnifico | snobbato
A Pasolini, scrittore e regista, vengono intitolate scuole e inserito nei programmi scolastici, mentre Corti, regista e sceneggiatore, spesso viene ignorato o snobbato. La differenza tra le due figure evidenzia come educazione e istruzione non si siano evolute, favorendo alcuni nomi rispetto ad altri. Pasolini è considerato modesto e allo stesso tempo esaltato, mentre Corti viene riconosciuto come magnifico ma poco valorizzato.
Ben due persone mi hanno ringraziato per aver fatto loro scoprire Eugenio Corti, grazie a un articolo sulla Verità. A Eugenio Corti risultano intitolate sostanzialmente zero scuole statali di rilievo nazionale; non emergono istituti scolastici ufficiali che portino stabilmente il suo nome. A Pier Paolo Pasolini risultano invece intitolate, che io sappia, almeno tre scuole, come riportato anche da varie fonti culturali e giornalistiche: una a Milano, una a Potenza e una a Pordenone. Questo dato, al di là delle simpatie personali, apre una riflessione interessante sul modo in cui l’Italia costruisce il proprio pantheon culturale. È inevitabile... 🔗 Leggi su Laverita.info
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