La Uefa ha deciso di escludere una squadra dalle competizioni europee dopo aver scoperto un giro di partite truccate. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le prossime edizioni delle coppe continentali. La decisione si basa su un'indagine che ha portato alla luce il coinvolgimento di alcuni soggetti nelle manomissioni dei risultati. La squadra coinvolta non potrà partecipare alle competizioni organizzate dalla Uefa per almeno una stagione.

Il sogno europeo è finito prima ancora di cominciare. Una delle sorprese dell’ultima stagione calcistica non prenderà parte alla prossima competizione europea dopo una decisione durissima della UEFA, arrivata al termine di un’indagine che riguarda presunte combine e irregolarità sportive. La notizia ha scosso l’intero mondo del calcio. Il club aveva conquistato sul campo il diritto di giocare in Europa, ma nelle ultime settimane la situazione si era complicata sempre di più fino al verdetto definitivo arrivato dall’organo di governo del calcio europeo. Non si tratta di una semplice sanzione economica o di una multa. La UEFA ha deciso di estromettere la società dalla competizione continentale, una delle punizioni più pesanti che possano essere inflitte a una squadra professionistica. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Partite truccate, esclusa dalle coppe: decisione ufficiale della Uefa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La UEFA esclude il Turan Tovuz dalla prossima Conference League per un caso di partite truccateLa UEFA ha escluso la squadra azera dalla prossima edizione della Conference League a causa di un coinvolgimento in partite truccate.

La Uefa smentisce: “Nessuna minaccia alla Serie A per Euro 2032 e italiane fuori dalle coppe”La Uefa ha dichiarato che non ci sono minacce di esclusione delle squadre italiane dalle competizioni europee né di revoca dell’assegnazione del...

Si parla di: La UEFA esclude il Turan Tovuz dalla prossima Conference League per un caso di partite truccate; La UEFA esclude il Turan Tovuz dalla prossima Conference League per un caso di partite truccate.