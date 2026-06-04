Partite Iva addio regime forfettario | l’Ue torna all’attacco e chiede questi cambiamenti

Da quifinanza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione europea ha nuovamente sollecitato l’Italia a modificare il regime forfettario per le partite Iva. La richiesta riguarda specifici cambiamenti nelle regole fiscali, senza dettagli su quali siano le modifiche richieste. L’obiettivo è allineare il sistema alle normative europee, ma non sono stati comunicati tempi o modalità di intervento. La posizione dell’UE si basa su valutazioni di compatibilità con le norme comunitarie, senza ulteriori precisazioni sui contenuti delle modifiche richieste.

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L’ Unione europea torna a chiedere all’ Italia di intervenire sul regime forfettario. La richiesta è contenuta nel Country Report 2026 pubblicato dalla Commissione europea il 3 giugno, dove Bruxelles invita il governo italiano a rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita economica, intervenendo su evasione fiscale, cuneo fiscale e agevolazioni considerate distorsive. La stessa raccomandazione era già stata formulata nel 2024 e nel 2025, ma il nuovo richiamo arriva in una fase particolarmente delicata per i conti pubblici italiani e per il rapporto tra Roma e Bruxelles sulle politiche fiscali. Perché l’Unione Europa vuole la riforma del regime forfettario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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