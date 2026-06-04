L’Unione europea ha nuovamente sollecitato l’Italia a modificare il regime forfettario per le partite Iva. La richiesta riguarda specifici cambiamenti nelle regole fiscali, senza dettagli su quali siano le modifiche richieste. L’obiettivo è allineare il sistema alle normative europee, ma non sono stati comunicati tempi o modalità di intervento. La posizione dell’UE si basa su valutazioni di compatibilità con le norme comunitarie, senza ulteriori precisazioni sui contenuti delle modifiche richieste.

L’ Unione europea torna a chiedere all’ Italia di intervenire sul regime forfettario. La richiesta è contenuta nel Country Report 2026 pubblicato dalla Commissione europea il 3 giugno, dove Bruxelles invita il governo italiano a rendere il sistema tributario più favorevole alla crescita economica, intervenendo su evasione fiscale, cuneo fiscale e agevolazioni considerate distorsive. La stessa raccomandazione era già stata formulata nel 2024 e nel 2025, ma il nuovo richiamo arriva in una fase particolarmente delicata per i conti pubblici italiani e per il rapporto tra Roma e Bruxelles sulle politiche fiscali. Perché l’Unione Europa vuole la riforma del regime forfettario. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Partite Iva, addio regime forfettario: l’Ue torna all’attacco e chiede questi cambiamenti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iperammortamento 2026: Addio Credito d'Imposta! Guida Incentivi 4.0 e Rinnovabil

Notizie e thread social correlati

Regime forfettario, operazioni con l’estero e fuori campo Iva: come gestirleIl regime forfettario offre un'imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per le startup nei primi cinque anni, rappresentando una scelta fiscale...

Leggi anche: Regime forfettario 2026: requisiti, vantaggi e quando conviene davvero

Argomenti più discussi: Milano, il colosso australiano Lendlease dice addio a Santa Giulia. Incognite (e silenzi) anche sul futuro di Mind; Scadenze Fiscali Giugno 2026: Il Calendario Completo per Partite Iva, Professionisti e Aziende.

Nuove Partite IVA: bonus e incentivi per chi apre nel 2026Sono quasi 93 mila le Partite IVA aperte nel terzo trimestre del 2025 secondo quanto rilevato dall’osservatorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, una scelta condivisa da chi decide di ... pmi.it

Partite IVA, regime dei minimi: controlli su false posizioni, ultime news su pensioni InpsSarebbero 400.000 le false posizioni a rischio di assunzione forzata, ovvero quelle partite IVA che in realtà corrisponderebbero a dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato. In questi giorni ... it.blastingnews.com