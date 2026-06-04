Con l’aumento delle temperature estive, le parti intime sono più soggette a irritazioni e fastidi. Il caldo e l’umidità favoriscono la proliferazione batterica e fungina, aumentando il rischio di infezioni. È consigliato mantenere una buona igiene, preferire biancheria traspirante e cambiare regolarmente gli indumenti. Evitare prodotti aggressivi e indumenti troppo stretti può aiutare a ridurre i problemi legati al calore.

C on l’arrivo delle alte temperature, ecco che la zona intima entra nella “fascia a rischio”, diventando una delle aree del corpo più vulnerabili. Grande caldo e forte umidità, infatti, espongono le parti intime a irritazioni, sfregamenti, cattivi odori e alterazioni della flora vaginale. E mentre il benessere vaginale è sempre più al centro dell’attenzione, come racconta anche un recente reportage del New York Times dedicato al boom dei prodotti pensati per la salute intima femminile, ecco quali sono le buone abitudini quotidiane che, in estate, fanno la differenza. Obiettivo dichiarato: mantenere le parti intime sane, pulite e fresche anche quando il termometro supera i 35 gradi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Parti intime in estate: cosa cambia con l'afa e come correre ai ripari

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Exiled Medicine Prince Cures Lame CEO With One Needle, Five Elder Brothers Shower Him Love

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