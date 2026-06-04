Parte il percorso della Regione per la riforma del comparto sociosanitario

È iniziato il percorso della Regione Abruzzo per riformare il sistema sociosanitario. La prima giornata di incontri ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore, con l’obiettivo di avviare un confronto diretto. L’evento si è concentrato sulla definizione di strategie per migliorare l’assistenza ai cittadini, con focus sulle esigenze e sui servizi attuali. La discussione prosegue nelle prossime settimane.

Prima giornata di studio promossa dalla Regione Abruzzo con le parti coinvolte al fine di avviare confronto e condivisione in vista della iforma del sistema sociosanitario che va ad incidere direttamente sui bisogni dei cittadini. La giornata di confronto ha visto la presenza del presidente della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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